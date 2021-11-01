H(asthma) eine andere Diagnose?Jetzt kostenlos streamen
Die Gemeinschaftspraxis
Folge 44: H(asthma) eine andere Diagnose?
23 Min.Folge vom 01.11.2021Ab 12
Lebenslange Leidensodyssee und nun Dauerhusten! Die 18-jährige Amanda hat ihre ständigen Krankheiten satt - steckt wirklich nur ihr Asthma dahinter? - Während einer Psychotherapiestunde seiner Mutter hört Muskelpaket Otto plötzlich einen Brummton im Ohr und klappt zusammen. Was fehlt dem 17-Jährigen? Und warum spielt er seine Ohnmachtsanfälle ständig herunter?
