Die Gemeinschaftspraxis
Folge 54: Bad Hair Day
24 Min.Ab 12
Matthias (50) ist sich sicher: Claudia (53) hat ihn mit voller Absicht die Schere über die Stirn gezogen! Die Friseurmeisterin beteuert jedoch ihre Unschuld und sucht verzweifelt nach einer medizinischen Erklärung für ihr Verhalten. - Love Hurts! Jochen (42) steckt zwar noch in einer Scheidung, ist aber wieder frisch verliebt. Es könnte so schön sein. Doch seit er mit Anja (37) zusammen ist, werden seine Rückenschmerzen immer schlimmer. Was steckt dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1