Knochenhartes Geheimnis
Die Gemeinschaftspraxis
Folge 51: Knochenhartes Geheimnis
23 Min.Folge vom 10.01.2022Ab 12
Die 33-jährige Ellie ist verzweifelt: Ihre Mutter igelt sich seit Wochen ein und hat scheinbar unerklärbare Verletzungen. Bekommt die Frührentnerin etwa schon von kleinen Unfällen Knochenbrüche?
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© SAT.1