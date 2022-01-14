Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

Oma in Sorge

SAT.1Staffel 4Folge 41vom 14.01.2022
Oma in Sorge

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 41: Oma in Sorge

23 Min.Folge vom 14.01.2022Ab 12

Oma Anni (48) gibt sich als Mutter ihrer Enkelin Emma (10) aus, weil sie sich große Sorgen um das Wohl des Kindes macht und den Eindruck hat, es wird zu Hause vernachlässigt. Der Plan scheitert, aber woran leidet die morgentlich stets verquollene Emma wirklich? - Kosmetikerin Samantha (29) hat neuerdings eine entzündete Stelle auf der Nase und fühlt sich völlig entstellt. Da inzwischen nicht nur ihre Kunden, sondern auch ihr Freund auf Distanz geht, fürchtet sie um ihre Zukunft.

