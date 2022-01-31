Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gemeinschaftspraxis

Dinner at home

SAT.1Staffel 4Folge 60vom 31.01.2022
Dinner at home

Dinner at homeJetzt kostenlos streamen

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 60: Dinner at home

23 Min.Folge vom 31.01.2022Ab 12

In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Die Gemeinschaftspraxis". // Magenkrämpfe, Übelkeit und Atemnot. Mit diesen Symptomen quält sich eine Frau in die Gemeinschaftspraxis. War das Essen verdorben? Oder hat die Köchin aus Eifersucht auf die Halbschwester nachgeholfen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Gemeinschaftspraxis
SAT.1
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen