SAT.1Staffel 4Folge 55vom 19.01.2022
23 Min.Folge vom 19.01.2022Ab 12

Der 7-jährige Timmy verschwindet plötzlich. Als der Schüler wieder auftaucht, ist er verletzt und leidet an Vergiftungssymptomen. Offenbar hat der Junge etwas im Wald gesucht - und daran ist sein verstorbener Opa nicht ganz unschuldig ... Die 43-jährige Steffi fragt sich, was mit ihrer Tochter los ist: Die Schülerin geht heimlich zum Arzt, obwohl sie panische Angst vor Viren und Keimen hat. Was verheimlicht der Teenager?

SAT.1
