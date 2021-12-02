Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

SAT.1Staffel 4Folge 35vom 02.12.2021
Folge 35: Oh brother

23 Min.Folge vom 02.12.2021Ab 12

Als Carola (31) dabei erwischt wird, wie sie sich am Computer der Gemeinschaftspraxis zu schaffen macht, versucht sie zu fliehen und zieht sich eine tiefe Schnittverletzung zu, die behandelt werden muss. Welche Informationen wollte sie so dringend beschaffen? Und was haben alte Briefe ihrer Mutter damit zu tun? Ein Ausschlag in ihrer Bikinizone bringt Licht ins Dunkle ...

