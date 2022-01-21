Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

SAT.1Staffel 4Folge 37vom 21.01.2022
Folge 37: Badespaß

23 Min.Folge vom 21.01.2022Ab 12

In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Die Gemeinschaftspraxis". // Albtraum am See: Doro (42) und Carmen (35) werden beim Baden ausgeraubt. Als Doro zudem in eine derbe Scherbe tritt, laufen die traumatisierten Frauen in die nahegelegene Gemeinschaftspraxis.

SAT.1
