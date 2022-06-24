Folge vom 24.06.2022
Ein Uni-Auto für SaskiaJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 24.06.2022: Ein Uni-Auto für Saskia
45 Min.Folge vom 24.06.2022Ab 12
Studentin Nadja wünscht sich einen Kleinwagen für maximal 1.000 Euro, mit dem sie noch zwei Jahre fahren kann. Jean Pierre und Sidney finden für sie einen Renault Twingo, einen Opel Corsa und einen VW Polo. Die PS Profis geben auch noch viele Tipps.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1