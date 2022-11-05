Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
3.000 Euro für das getunte Unikat (Kurzversion)

3.000 Euro für das getunte Unikat (Kurzversion)Jetzt kostenlos streamen

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 05.11.2022: 3.000 Euro für das getunte Unikat (Kurzversion)

32 Min.Folge vom 05.11.2022Ab 12

Tuningfan Flo sucht etwas ganz Spezielles, aber sein Traumauto darf nur 3.000 Euro kosten. Außerdem will er unbedingt einen Volkswagen. Da Jean Pierre im Urlaub ist, geht Sidney mit Miss Tuning Leonie Theresa auf die Suche.

Alle verfügbaren Folgen