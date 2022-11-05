Folge vom 05.11.2022
3.000 Euro für das getunte Unikat (Kurzversion)Jetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 05.11.2022: 3.000 Euro für das getunte Unikat (Kurzversion)
32 Min.Folge vom 05.11.2022Ab 12
Tuningfan Flo sucht etwas ganz Spezielles, aber sein Traumauto darf nur 3.000 Euro kosten. Außerdem will er unbedingt einen Volkswagen. Da Jean Pierre im Urlaub ist, geht Sidney mit Miss Tuning Leonie Theresa auf die Suche.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1