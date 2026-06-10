Folge vom 10.06.2026
Generation Golf für Kai, KurzversionJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 10.06.2026: Generation Golf für Kai, Kurzversion
22 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12
Der 23-jährige Lehramtsstudent Kai möchte einen Golf, nur hat er noch nicht entschieden, welchen. Er kann maximal 7.000 Euro für den Wagen ausgeben, am liebsten sogar weniger. Jean Pierre und Sidney machen sich auf die Suche nach dem richtigen Golf.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1