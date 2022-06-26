Folge vom 26.06.2022
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 26.06.2022: Ein SUV für das autoverrückte Pärchen (Kurzversion)
25 Min.Folge vom 26.06.2022Ab 12
Das autoverrückte Pärchen Tanja und Holger sucht einen deutschen SUV mit mindestens 200 PS und einer Anhängerkupplung. Der Wagen darf nur 13.000 Euro kosten. Die PS Profis finden einen Cayenne S, einen BMW X5 und einen Touareg mit V10 Motor.
Genre:Reality, Auto, Dokusoap
