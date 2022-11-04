Folge vom 04.11.2022
Ein Motor - Drei AutosJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 04.11.2022: Ein Motor - Drei Autos
45 Min.Folge vom 04.11.2022Ab 12
Filipp möchte unbedingt einen kompakten Sportwagen mit einem Zwei-Liter-TFSI-Motor aus dem Golf V GTI für maximal 16.500 Euro. Die PS Profis finden einen Seat Cupra mit 300 PS, einen Audi S3 mit Allrad und 265 PS und einen Golf V GTI mit 200 PS.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1