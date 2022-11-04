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Ein Motor - Drei Autos

Ein Motor - Drei AutosJetzt kostenlos streamen

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 04.11.2022: Ein Motor - Drei Autos

45 Min.Folge vom 04.11.2022Ab 12

Filipp möchte unbedingt einen kompakten Sportwagen mit einem Zwei-Liter-TFSI-Motor aus dem Golf V GTI für maximal 16.500 Euro. Die PS Profis finden einen Seat Cupra mit 300 PS, einen Audi S3 mit Allrad und 265 PS und einen Golf V GTI mit 200 PS.

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