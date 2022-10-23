Folge vom 23.10.2022
Ein Minivan für den FamilienpapaJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 23.10.2022: Ein Minivan für den Familienpapa
46 Min.Folge vom 23.10.2022Ab 12
Peter sucht ein Auto für seine Familie. Das Fahrzeug soll mit Sitzheizung, Klimaautomatik, Anhängerkupplung und Metalliklack ausgestattet sein und unter 4.000 Euro kosten. Die PS Profis finden einen VW Touran, einen Honda CRV und einen Ford Galaxy.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1