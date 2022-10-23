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Ein Minivan für den Familienpapa

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Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 23.10.2022: Ein Minivan für den Familienpapa

46 Min.Folge vom 23.10.2022Ab 12

Peter sucht ein Auto für seine Familie. Das Fahrzeug soll mit Sitzheizung, Klimaautomatik, Anhängerkupplung und Metalliklack ausgestattet sein und unter 4.000 Euro kosten. Die PS Profis finden einen VW Touran, einen Honda CRV und einen Ford Galaxy.

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