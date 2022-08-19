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US - Straßenkreuzer

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Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 19.08.2022: US - Straßenkreuzer

45 Min.Folge vom 19.08.2022Ab 12

Jana ist die Besitzerin eines American Diner, deshalb braucht sie auch das passende Auto dazu. Sie möchte nicht mehr als 16.500 Euro ausgeben. JP und Sid begeben sich im Ruhrpott auf die Suche nach Amerikanischen Autos und testen diese.

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