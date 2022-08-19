Folge vom 19.08.2022
US - StraßenkreuzerJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 19.08.2022: US - Straßenkreuzer
45 Min.Folge vom 19.08.2022Ab 12
Jana ist die Besitzerin eines American Diner, deshalb braucht sie auch das passende Auto dazu. Sie möchte nicht mehr als 16.500 Euro ausgeben. JP und Sid begeben sich im Ruhrpott auf die Suche nach Amerikanischen Autos und testen diese.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1