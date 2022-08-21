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Pampers-Bomber

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Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 21.08.2022: Pampers-Bomber

45 Min.Folge vom 21.08.2022Ab 12

Die PS Profis helfen einer Zuschauerin bei der Suche nach einem kindergerechten Auto. Der Wagen soll nicht mehr als 70.000 Kilometer gefahren sein und höchstens 2000 Euro kosten. Zur Auswahl stehen ein Volvo V50 und der Skoda Octavia.

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