Folge vom 21.08.2022
Pampers-BomberJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 21.08.2022: Pampers-Bomber
45 Min.Folge vom 21.08.2022Ab 12
Die PS Profis helfen einer Zuschauerin bei der Suche nach einem kindergerechten Auto. Der Wagen soll nicht mehr als 70.000 Kilometer gefahren sein und höchstens 2000 Euro kosten. Zur Auswahl stehen ein Volvo V50 und der Skoda Octavia.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1