Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
"2 Profis für 4 Räder"- Hamburger sucht Bus (Kurzversion)

"2 Profis für 4 Räder"- Hamburger sucht Bus (Kurzversion)Jetzt kostenlos streamen

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 23.11.2022: "2 Profis für 4 Räder"- Hamburger sucht Bus (Kurzversion)

11 Min.Folge vom 23.11.2022Ab 12

Peter sucht für seine Surfausflüge einen Bus für wenig Geld. JP und Sid durchsuchen für den Hamburger das Ruhrgebiet nach einem Surfmobil und nehmen unter anderem einen "T4 TDI" und einen "Ford Transit" in die engere Auswahl.

Alle verfügbaren Folgen