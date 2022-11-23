Folge vom 23.11.2022
"2 Profis für 4 Räder"- Hamburger sucht Bus (Kurzversion)Jetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 23.11.2022: "2 Profis für 4 Räder"- Hamburger sucht Bus (Kurzversion)
11 Min.Folge vom 23.11.2022Ab 12
Peter sucht für seine Surfausflüge einen Bus für wenig Geld. JP und Sid durchsuchen für den Hamburger das Ruhrgebiet nach einem Surfmobil und nehmen unter anderem einen "T4 TDI" und einen "Ford Transit" in die engere Auswahl.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1