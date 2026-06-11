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Die Realitystar Academy

Freund oder Feind?

JoynStaffel 1Folge 19vom 11.06.2026
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Die Realitystar Academy

Folge 19: Freund oder Feind?

46 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12

Durch die große Prüfung in Sozialkunde werden die Karten in der "Realitystar Academy" 2026 neu gemischt. Hier zeigt sich endgültig, wer Freund oder Feind ist. Spoiler: Loyalität hat an diesem Institut anscheinend eine sehr kurze Halbwertszeit. Nach der Nominierung folgt die nächste Exmatrikulation von Direktorin und Queen La Nic. Von 20 Diplomanwärtern bleiben damit nur noch 8 Reality-Rookies übrig.

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