Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Realitystar Academy

Die große Diplomvergabe

JoynStaffel 1Folge 20vom 11.06.2026
Die große Diplomvergabe

Die große DiplomvergabeJetzt kostenlos streamen

Die Realitystar Academy

Folge 20: Die große Diplomvergabe

46 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12

Die Direktorin hat die Regeln geändert: Bye bye blauer Brief - Hello goldenes Finalticket. Wer kann bei der alles entscheidenden Zulassungsprüfung punkten und den ersten goldenen Brief ergattern? Die letzte Nominierung ist auch die letzte Chance auf einen Platz im Finale. Am Ende sollen die Studierenden selbst entscheiden: Wem gönnt man den Finaleinzug am meisten? Eine Herausforderung mit Dramapotential. Wer zieht ins Finale ein und wer bekommt die Wildcard für das "Forsthaus Rampensau Germany"?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Realitystar Academy
Joyn
Die Realitystar Academy

Die Realitystar Academy

Alle 1 Staffeln und Folgen