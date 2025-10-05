Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 5 Folge 7 vom 05.10.2025
42 Min. Folge vom 05.10.2025 Ab 12

Eine blutüberströmte Frau schleppt sich in die Wache und bricht vor den Beamten zusammen. Beim Zusammenbruch der Frau entdecken die Beamten eine sogenannte "Dashcam". Haben die Aufnahmen auf der Kamera etwas mit ihrem Zustand zu tun? - Die Streifenbeamten werden zu einer Frauenarztpraxis gerufen. Vor Ort werden sie Zeuge, wie drei völlig aufgebrachte Patientinnen das Auto des Arztes mit Eiern und Tomaten bewerfen.

