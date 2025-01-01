Die Ruhrpottwache
Folge 20: Ab geht die Post!
42 Min.Ab 12
Zwei Streifenbeamte bekommen einen Notruf einer Passantin, die von einem Übergriff eines Mannes auf eine ältere Frau berichtet. An gemeldeter Stelle angekommen, entdecken die Beamten etliche Briefe und Päckchen auf der Straße. - Die Streife hat einen anonymen Anruf erhalten. Eine Frau hat lediglich eine Adresse genannt und "Er will mich umbringen!" gewinselt. Jetzt zählt jede Minute! - Die Beamten sind auf Streife unterwegs, als ihnen plötzlich ein Stuhl genau vors Auto fliegt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln