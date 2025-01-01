Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

SAT.1Staffel 5Folge 1
Folge 1: Lebendig begraben

43 Min.Ab 12

Eine Mutter kommt aufgeregt und schockiert auf die Wache. Ihre Tochter habe ihr ein Video geschickt, in dem sie panisch erklärt, dass sie in einer dunklen Kiste gefangen ist und kaum Luft bekommt. - Zwei Streifenbeamten werden zu der Praxis einer Heilpraktikerin gerufen. Ein Patient soll durchgedreht sein und randaliert nun. - Und: Auf Streifefahrt sehen die Beamten aus dem Augenwinkel, wie ein Mann in seinem Vorgarten plötzlich zusammensackt und regungslos liegen bleibt.

