Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Wo ist Emma?

SAT.1Staffel 5Folge 12vom 09.11.2025
Wo ist Emma?

Wo ist Emma?Jetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 12: Wo ist Emma?

43 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Die Beamten werden zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und zwei maskierten Motorradhelmträgern gerufen. Beim Eintreffen droht die Situation zwischen den Männern zu eskalieren. Sofort greifen die Beamten ein, doch zwei der Männer versuchen zu fliehen. - Eine Frau kommt aufgeregt mit ihrem blinden Bruder in die Wache und erzählt, dass ihr Freund gerade Opfer eines Unfalls geworden ist. Schockierend, da er scheinbar absichtlich umgefahren und liegengelassen wurde.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 8 Staffeln und Folgen