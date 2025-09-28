Die Ruhrpottwache
Folge 5: Brutal Abgedrängt
43 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12
Die Polizei erhält einen Notruf: Ein Pkw-Fahrer wird von einem anderen Pkw-Fahrer massiv bedrängt. Warum versucht der eine nur den anderen mit Gewalt von der Straße zu drängen? - Die Kripobeamten wurden zum Stadion gerufen, da dort eingebrochen wurde. Vor Ort hören sie Schreie aus dem Stadion und sehen, wie ein komisch angezogener Mann über das Spielfeld rennt. Was hat diese skurrile Szene zu bedeuten?
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln