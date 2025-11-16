Die Ruhrpottwache
Folge 14: Baby allein an der Bar
42 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Die Kripo wird wegen Einbruchs in eine Bar gerufen. Dort angekommen, treffen sie auf Streifenpolizisten, die gerade zwei junge Männer abführen. Auf einer Treppe sitzt zudem ein älterer Mann mit Verletzungen am Hals, die auf Strangulation hindeuten. Was ist hier bloß passiert? - Die Beamten werden zu einer Wohnung gerufen. Vor Ort entdecken sie eine junge Frau, die mit dem Oberkörper in einem kleinen Fenster feststeckt und verlangen eine Erklärung von ihr.
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln