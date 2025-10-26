Waffen, Raub und Rock & RollJetzt kostenlos streamen
Die Ruhrpottwache
Folge 10: Waffen, Raub und Rock & Roll
42 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Ein Instrumentenladen wurde überfallen. Vor Ort können die Beamten durch das Fenster eine Spur der Verwüstung erkennen. Doch es soll sich auch noch eine Frau in dem Laden befinden. Die Beamten zögern keine Sekunde und treten die Tür des Ladens ein.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln