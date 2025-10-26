Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

SAT.1Staffel 5Folge 18vom 26.10.2025
43 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

Wegen Drogendealerei im Park setzt ein Passant den Notruf ab. Als die Beamten eintreffen, treffen sie nicht auf den Dealer, sondern auf eine verletzte Frau. - Eine Tochter ist sich sicher, dass ihre Mutter das Opfer von Betrügern geworden ist. Von ihrem Konto gehen nach und nach hohe Beiträge für eine Versicherung ab, die sie angeblich nie abgeschlossen hat. - Ein anonymer Anrufer meldet, dass eine junge Frau in der Wohnung ihres Ex-Freundes überwältigt und gefesselt worden ist.

SAT.1
