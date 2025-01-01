Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 24
Folge 24: Die Reifeprüfung

43 Min.Ab 12

Bei einem Verkehrsunfall ereignet sich ein weiterer Unfall: Ein viel zu schnell fahrender Wagen rast unkontrolliert in den Unfallwagen hinein, nachdem die Reifen geplatzt sind! - Ein Fahrzeug mit verbeulter Motorhaube bremst abrupt auf dem Parkplatz der Ruhrpottwache. Eine Frau steigt aus, reißt die Autotür an und brüllt in das Fahrzeug hinein. Als die Beamten näher treten, erblicken sie ein eingeschüchtertes Mädchen auf der Rückbank.

SAT.1
