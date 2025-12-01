Die Ruhrpottwache
Folge 27: Die heimliche Zeugin
43 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Auf Fußstreife werden die Beamten Zeuge einer erschreckenden Szene: Eine Fensterputzerin steht vor einem Gebäude auf einer Leiter, als plötzlich ihr Putzeimer scheppernd zu Boden fällt und kurz darauf ein Bürostuhl durch die Fensterscheibe fliegt! Kurz darauf greift ein Arm durch die zerbrochene Scheibe und stößt die Leiter um. - Die Beamten werden zu einem Unfall gerufen. Dort angekommen sehen sie, wie zwei Männer miteinander rangeln und eine Frau versucht zu schlichten.
Die Ruhrpottwache
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln