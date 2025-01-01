Die Ruhrpottwache
Folge 30: Der Schatz im Kinderzimmer
43 Min.Ab 12
Die Streifenbeamten werden von einer besorgten Nachbarin gerufen, die lautes Gepolter und Schreie aus der Nachbarwohnung hört. Dort angekommen folgen sie direkt den Lauten einer Frau und den Rufen eines Mannes und eilen einer gefesselten Frau zur Hilfe, die augenscheinlich von einem Mann mit einer Axt angegriffen wird. - Ein Auto rast hupend auf den Parkplatz der Wache. Der Fahrer springt hektisch aus dem Auto zum Kofferraum, aus dem bereits ein Klopfen zu hören ist.
Die Ruhrpottwache
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln