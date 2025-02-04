Die Ruhrpottwache
Folge 33: Gefährliche Geschwisterliebe
42 Min.Ab 12
Die Beamten werden zu einem Haus gerufen, in dem Schreie gehört wurden. Vor Ort stürmt ihnen die Melderin schon aufgeregt entgegen und den Beamten fällt direkt auf, dass die Haustür offen steht. In diesem Moment kommt ein Unbekannter mit einem schweren Fernseher aus dem Haus, lässt diesen fallen und rennt weg ... - Die Kripo wird zu einem Fitnessstudio gerufen, wo eine junge Frau angegriffen und fast vergewaltigt wurde.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln