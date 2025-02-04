Die Ruhrpottwache
Folge 35: Trauriger Absturz
43 Min.Ab 12
Die Streifenbeamten werden auf einen Streit vor einer Kirche aufmerksam. Sie beobachten wie zwei Männer in eine Rangelei geraten und die verzweifelte Braut sie zu trennen versucht. Was hat es nur mit dem Streit am schönsten Tag eines jeden Brautpaares auf sich? Die Kripobeamten sind nach einem Einsatz auf dem Weg zur Wache, als sie Zeugen werden, wie zwei mit Horrormasken maskierte Männer vor einem Fahrschul-PKW auf einen am Boden liegenden Mann einprügeln.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln