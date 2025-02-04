Die Ruhrpottwache
Folge 36: Hass ohne Grenzen
43 Min.Ab 12
Die Polizei hat von einer jungen Frau einen Notruf erhalten. Sie hat ihre Freundin schwer verletzt in der Wohnung aufgefunden und den Täter im Bad eingeschlossen! Die Kripobeamten stehen vor der Wache, als plötzlich ein Auto viel zu schnell aus die zurast und dann eine Vollbremsung hinlegt. Die Beifahrerin springt aus dem Auto und läuft geradewegs auf die Beamten zu und hält ihnen ihr Handy hin ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln