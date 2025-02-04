Die Ruhrpottwache
Folge 38: Sag kein Wort
43 Min.Ab 12
Die Streifenbeamten werden zu einem Jugendzentrum gerufen, weil dort eingebrochen wurde. Als sie vorfahren, trauen sie ihren Augen nicht: Zwei Jungs schießen mit Fußbällen und Tennisbällen auf einen Mann, den sie in die Mitte des Tors mit ausgestreckten Armen an die obere Latte gefesselt haben. Die Tante, der Freund und der Mitbewohner einer jungen Frau werden auf die Wache gebracht. Die junge Frau wurde offenbar in ihrem WG-Zimmer angegriffen und entführt.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln