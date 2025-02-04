Die Ruhrpottwache
Folge 45: Der unsichtbare Dritte
43 Min.Ab 12
Die Streifenbeamten werden von einer besorgten Mutter gerufen. Ihre kleine Tochter habe ihr eine Sprachnachricht geschickt, irgendetwas stimmt nicht. Sofort machen sich die Beamten auf den Weg zum Haus der Familie.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln