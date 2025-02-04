Die Ruhrpottwache
Folge 46: Ein harter Schlag
42 Min.Ab 12
Die Beamten werden zu einer Wohnsiedlung in Duisburg gerufen. Auf dem dortigen Spielplatz wurde ein 16-jähriges Mädchen brutal zusammengeschlagen. Vor Ort finden sie das verletzte und benommene Mädchen mit zerrissener Kleidung an ein Klettergerüst gebunden. Wer tut nur etwas so Schreckliches?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln