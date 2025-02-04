Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Was du lieb hast, nehm ich dir!

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 47
Was du lieb hast, nehm ich dir!

Die Ruhrpottwache

Folge 47: Was du lieb hast, nehm ich dir!

42 Min.Ab 12

Eine Frau hat eine alarmierende Sprachnachricht von ihrer Schwester erhalten. Irgendjemand hat sie in ihr Auto gesperrt und drohte, den Wagen anzuzünden. Sofort machen sich die Beamten auf dem Weg zu einem einsamen Parkplatz mitten im Industriegebiet. Doch gerade als die Beamten eintreffen, explodiert das Auto ...

