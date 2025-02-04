Die Ruhrpottwache
Folge 48: Der bunte Hund
43 Min.Ab 12
Die Polizisten werden zu einer Trabrennbahn gerufen, weil dort ein stummer Alarm ausgelöst wurde. Vor Ort werden die Beamten Zeuge, wir zei mit Sturmhauben maskierte und mit Pistolen bewaffnete Männer aus dem Gebäude auf die Straße stürmen. Sie rennen zu einem davor geparkten PKW, springen rein und rasen mit quietschenden Reifen davon ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln