Die Ruhrpottwache
Folge 50: Engelsmelodie
42 Min.Ab 12
Auf Streifefahrt auf einer Landstraße sehen die Beamten schon von weitem ein auffälliges Cabrio, das leicht Schlangenlinien fährt. Die Beamten nehmen die Verfolgung auf und bringen die Frau dazu ihren Wagen anzuhalten. Doch kaum sind sie aus dem Streifenwagen gestiegen, fährt die Frau wieder in Schrittgeschwindigkeit los. Macht sich die Frau hier etwa einen Spaß daraus oder was hat ihr Verhalten zu bedeuten?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln