SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 56
43 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen wird in einem Heim für betreutes Wohnen brutal in der Dusche attackiert. Die Beamten schließen eine Beziehungstat nicht aus - doch ist das tatsächlich der Fall? - In den frühen Morgenstunden werden die Polizisten zu einer Diskothek gerufen. Dort ist eine Toilettenfrau niedergeschlagen worden. Ein Sexualdelikt ist nicht ausgeschlossen. - Und: Aufgrund einer Ruhestörung in einem Bürgerzentrum wird die Polizei um Hilfe gebeten.

