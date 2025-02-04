Die Ruhrpottwache
Folge 58: Ausgeknipst
43 Min.Ab 12
Ein Fotograf und ein 23-Jähriger tragen im Hinterhof des Fotoladens einen Streit mit Fäusten aus. Es stellt sich heraus, dass der junge Mann der Bruder der Praktikantin ist, der eine besorgniserregende SMS von ihr erhalten hat: Der Fotograf hat anzügliche Bilder von ihr gemacht und droht nun, diese zu veröffentlichen. - In einem Baumarkt herrscht das reinste Chaos: Es gab einen bewaffneten Raubüberfall, bei dem die Nichte der Geschäftsführerin schwer verletzt wurde!
Weitere Folgen in Staffel 5
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln