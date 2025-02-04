Die Ruhrpottwache
Folge 63: Die bewaffnete Braut
43 Min.Ab 12
Vor einem Restaurant ist ein Streit zwischen einer Braut und den Hochzeitsgästen eskaliert. Mit einer Waffe in der Hand zielt die Braut auf den Bräutigam. - Die Kripobeamten werden am frühen Morgen an einen See gerufen. Als sie eintreffen, herrscht große Aufruhr und völliges Durcheinander. Ein Mädchen und ihr Freund sind total außer sich, weil zwei ihrer Freunde spurlos verschwunden sind.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln