SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 64
43 Min.Ab 12

Die Beamten werden zu einer Frau gerufen, die in ihrer Wohnung eingesperrt wurde. Vor Ort werden sie dann Zeuge einer erschreckenden Szene: Ein junger Mann wird von einem maskierten Typen gewaltsam auf den Beifahrersitz eines Autos geschubst. Der Maskierte springt hinters Steuer und rast davon. - Die Polizisten erhalten einen Notruf von einer jungen Frau: Sie habe im Landschaftspark einen bewusstlosen Teenager entdeckt. Sofort machen sich die Beamten auf den Weg.

SAT.1 GOLD
