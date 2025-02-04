Die Ruhrpottwache
Folge 64: Familienangelegenheit
43 Min.Ab 12
Die Beamten werden zu einer Frau gerufen, die in ihrer Wohnung eingesperrt wurde. Vor Ort werden sie dann Zeuge einer erschreckenden Szene: Ein junger Mann wird von einem maskierten Typen gewaltsam auf den Beifahrersitz eines Autos geschubst. Der Maskierte springt hinters Steuer und rast davon. - Die Polizisten erhalten einen Notruf von einer jungen Frau: Sie habe im Landschaftspark einen bewusstlosen Teenager entdeckt. Sofort machen sich die Beamten auf den Weg.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln