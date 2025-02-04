Die Ruhrpottwache
Folge 67: Fette Beute
42 Min.Ab 12
Zwei Beamte befinden sich auf Streifefahrt, als ihnen eine merkwürdige Situation auf einem Kinderspielplatz auffällt: Ein korpulenter Mann schleppt sich barfuß im Morgenmantel schwerfällig über den Spielplatz. - Die Kripobeamten sind gerade in ihrem Auto unterwegs, als sie plötzlich etwas Erschreckendes sehen: Ein leblos wirkender Mensch hängt von der Dachrinne eines kleinen Einfamilienhauses herunter. Sofort springen die Ermittler aus dem Wagen.
Die Ruhrpottwache
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln