Die Ruhrpottwache
Folge 69: Sprung ins Unglück
43 Min.Ab 12
Eine Polizeistreife wird zu einem Einfamilienhaus gerufen, weil die Melderin einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und eingesperrt hat. Als die Beamten eintreffen, sehen sie, wie ein maskierter Mann gerade versucht, sich aus dem Fenster an einem Bettlaken herunter zu hangeln! Plötzlich verliert er den Halt. - Die Kripobeamten werden am frühen Morgen von zwei Streifenpolizisten gerufen, weil eine vermisste Frau offenbar in Gefahr schwebt.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln