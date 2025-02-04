Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 72
Folge 72: Grenzenloses Verlangen

43 Min.Ab 12

Bei einer Verkehrskontrolle fällt den Beamten ein Wagen mit leicht erhöhter Geschwindigkeit auf, den sie versuchen rauszuwinken. Anstatt anzuhalten, gibt der Fahrer Gas. Sofort nehmen die Beamten die Verfolgung auf. Plötzlich gerät das Auto vor ihnen ins Schleudern ... - Die Kripo-Beamten folgen einer anonymen Meldung, wonach ein als vermisst gemeldeter Junge an einem Deko-Geschäft gesehen worden sein soll. Vor Ort herrscht allerdings ein völliges Durcheinander.

SAT.1 GOLD
