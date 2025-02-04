Die Ruhrpottwache
Folge 74: Außer Kontrolle
42 Min.Ab 12
Eine Anwohnerin ist besorgt: In ihrer Straße schleicht ein junger Mann umher und es scheint, als wenn er die Wohngegend ausspähe. Auf dem Weg zum Einsatzort beobachten die Polizisten, wie plötzlich das Fahrzeug vor ihnen außer Kontrolle gerät. Offensichtlich hat jemand eine breite Ölspur gelegt! Gibt es hier einen Zusammenhang? Ein Ehepaar kann es nicht fassen: Ein junger Mann hat sich in ihrem Wohnwagen breit gemacht und ein fürchterliches Chaos angerichtet!
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln