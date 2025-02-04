Die Ruhrpottwache
Folge 75: Psychoterror XXL
43 Min.Ab 12
Ein Wagen fährt auf den Parkplatz der Wache und bremst stark ab. Kurz darauf steigt ein junger Mann aus und zieht eine nackte, aufblasbare Puppe hinter sich heraus. Diese hat auch noch die Augen geixt und trägt den Hashtag #superfetteCaroBitch auf dem Bauch! Und Caro ist seine Schwester. Eine ältere Dame wird während ihres Diebstahls in einer Parfümerie von der Haus-Security erwischt. Als die Beamten sie zur Rede stellen wollen, erleidet die 65-Jährige einen Herzinfarkt!
Die Ruhrpottwache
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln