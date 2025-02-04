Die Ruhrpottwache
Folge 11: Der Puppenspieler
42 Min.Ab 12
Die Beamten erhalten einen Notruf wegen einer Ruhestörung. Sie folgen dem Notruf und können die Teenager mit ihrer lauten Musik schon vom Weiten hören. Doch gerade als sie bei ihnen ankommen, fällt ihnen ein Balkon in der dritten Etage auf, aus dem Rauchschwaden nach draußen steigen. Eine ältere Frau ruft verzweifelt nach Hilfe und springt, trotz Warnung der Polizisten, vom Balkon.
