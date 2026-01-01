Die Ruhrpottwache
Folge 2: Bloßgestellt im Schulkrieg
43 Min.Ab 12
Die Kripobeamten werden von ihren Streifenkollegen zu einem Haus gerufen. Dort sollen zwei Mädchen eingebrochen sein, die sie nur in Unterwäsche bekleidet im Pool schwimmend vorfanden. Die Streifenbeamten werden zu einem Kinder-Café gerufen, in dem ein Mann randalieren soll. Vor Ort geraten sie direkt in das dort herrschende Chaos hinein. Ganze Kuchen fliegen durch die Luft und ein hitziger Streit ist im Gange.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln